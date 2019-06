Jennifer Ortiz 'MyH' confirma todo lo que no mostrará de su embarazo: "Son paranoias mías"

Lo tiene muy claro y así lo ha querido comunicar a sus seguidores. Jennifer Ortiz está radiante en su segundo embarazo, pero no quiere que todo lo que experimente durante estos meses sea público. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha utilizado sus stories de Instagram para confirmar lo que sí dará a conocer y todo lo que desde luego no se verá de esta feliz etapa.

La influencer está decidida a no obsesionarse con el tema de ser madre y, aunque reconoce que está muy emocionada y más después de ver a su "cosita" una vez más, también es consciente de que la sigue mucha otra gente que no está embarazada y por eso hablará de muchos temas variados como ha venido haciendo hasta el momento. "No quiero volverme una intensita con el tema" , ha advertido a todos aquellos que la siguen fielmente.

Por un lado está el tema de las ecografías que según la extronista de 'MyHyV' puede ser una tontería, pero que a ella le parece tan personal y privado que ha mostrado un rotundo no a la hora de compartir. "Compartí una ecografía en la foto del anuncio en la que se veía un garbancito chiquitito y no se veía nada realmente, pero ya no habrá más. Son paranoias mías porque en el embarazo de Dylan no quería que nadie viera mis ecos y hay que respetar".