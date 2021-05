Jennifer Ortiz, 'MyHyV', vuelve a los retoques tras su último destrozo estético

Hace apenas unos meses, Jennifer Ortiz sorprendía a sus seguidores al aparecer con los labios cosidos. Unas imágenes escalofriantes que se producían después de que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sufriese una complicación con los rellenos que llevaba en los labios. A pesar del destrozo estético, Jennifer no le ha perdido miedo a las agujas y acaba de reaparecer en una clínica estética dispuesta a hacerse más retoques en el rostro .

Ha sido a través de sus stories de Instagram el lugar escogido una vez más por Ortiz para enseñar su nuevo cambio. Esta vez, la que fuera una de las primeras tronistas de la historia de 'MyHyV' ha querido enseñar paso a paso el proceso y no ha dudado en asegurar que c onfía plenamente en las manos de su especialista.

"He venido a ver a mi doctor. Cada vez que vengo a Barcelona vengo a revisión y a que me haga unas cositas que ahora veréis. Es super importante que veáis el producto que nos van a inyectar. Mi doctor siempre usa las marcas más top que hay en el mercado. Lo que estamos haciendo es rasgar un poquito mi mirada para que se me vea mucho más felina", comenta en los vídeos, donde muestra la solución que están a punto de inyectarle.