Jessica Bueno se encuentra en su sexto mes de embarazo y ya puede presumir de una importante barriguita. La mujer de Jota Peleteiro dará a luz al segundo hijo del matrimonio este verano y, para celebrar que todo marcha como es debido, el futbolista ha querido organizar a la modelo una 'Baby Shower' sorpresa con la que Jessica no puede estar más emocionada.

La ex y madre del primer hijo de Kiko Rivera, Francisco, se ha mostrado muy emocionada en sus redes sociales ya que en su fiesta también estuvieron presentes algunas de sus amigas más especiales. No obstante, dada la situación y las restricciones derivadas de la pandemia del SARS-CoV-2, la modelo no ha podido estar junto a todas las personas con las que le hubiese gustado celebrar este momento tan especial.