Jonathan 'GH' toma una decisión tras discutir con Yoli: "Nunca me lo había planteado"

"Fue un día bastante intenso. Me bloqueé, no sabía ni lo que quería, ni lo que pensaba hacer, ni nada. Simplemente me dio tanta vergüenza nuestro comportamiento... Aún así hay veces que uno no puede contener sus sentimientos o su forma de ser y salta", ha reconocido Jonathan, que es firme en su idea de recuperar la relación que tenía con la 'influencer' antes de que todo se fuese al traste y protagonizaran varias disputas.