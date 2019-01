Jorge Javier, contra Miriam Saavedra: “Es histriónica y borracha de sí misma”

El presentador de ' GH DÚO' no ha dudado en cargar contra Miriam Saavedra y opinar sobre cómo está gestionando la fama tras ganar la última edición de ' GH VIP' . Jorge Javier también ha explicado en 'Lecturas' que la actitud de la 'Princess Inca' es una evolución normal cuando el éxito llega tan rápido, pero que sólo ella decidirá cuál es su futuro.

Aunque el presentador también ha tenido algunas palabras de aliento sobre el futuro de la peruana y no ha dudado en comentar que su actitud es algo normal cuando alguien vive una experiencia: "Creo que Miriam es inteligente y saldrá de esta. Pero le espera un camino repleto de decepción, incomprensión y alguna que otra bajada a los infiernos que la va a dejar muy trastocada emocionalmente. Que nadie se asuste: es lo que le pasa a todos tras una experiencia como la suya. Quien no lo probó no puede saber de qué estoy hablando".