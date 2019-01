Laura Matamoros y Benji llegan a un acuerdo con la custodia de su hijo tras su ruptura

Después de anunciar su ruptura con Benji Aparicio, parece que no hay marcha atrás para Laura Matamoros . Según ha podido saber 'Lecturas' en exclusiva, la hija de Kiko Matamoros y el padre de su hijo han llegado ya a un acuerdo sobre la custodia del pequeño Matías .

Pese a lo reciente del final de su relación y solo por el bien de su pequeño, la pareja habría decidido llegar a un acuerdo para velar por los intereses del bebé que tienen en común, un gesto que descartaría toda posibilidad de una reconciliación entre la pareja. La que fuera ganadora de 'GH VIP' y su ex Benji Aparicio han firmado un acuerdo que apostaría por un régimen de custodia compartida del hijo que tienen en común. De esta manera, el pequeño Matías, de tan solo 8 meses, pasaría una semana en casa de cada uno y ambos podrán disfrutar de la infancia del pequeño.

Laura confirmaba su ruptura con Benji

Hace solo unas semanas, la hija de Kiko Matamoros era la encargada de confirmar la ruptura con el padre de su hijo. Tras los rumores que apuntaban a una crisis entre la pareja, Laura se sinceraba para 'Semana', donde aseguraba que había sido decisión suya: "La relación no estaba bien. No hacíamos planes juntos, no hacíamos las cosas que hubiésemos podido hacer como una pareja de 25 años, aunque fuera con un hijo, algo que por otra parte también nos ha limitado mucho".