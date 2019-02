Oriana confiesa todas las infidelidades de su exnovio: “Me puso los cuernos desde el minuto uno”

telecinco.es

La exconcursante de 'GH VIP' y estrella en 'Mtmad' ha contado en su canal 'Algo pasa con Oriana' todas las infidelidades de su último exnovio, que le engañaba desde el inicio de la relación. Oriana Marzoli ha explicado que su ex tenía una amante con la que quedaba y que ha tenido unos cuernos tan grandes que ni entraba por la puerta. Eso sí, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no lo supo hasta mucho después.

Lo ha comentado ella misma en su vídeo semanal para 'Mtmad'. Su último ex le puso los cuernos tantas veces que hasta le fue infiel en los dos únicos días que estuvo encerrada en la casa de Guadalix de la Sierra. Y si hacemos memoria la persona que hacía latir el corazoncito de Oriana durante su participación en 'GH VIP' no era otra que Eugenio Ortiz- Echagüe. "Se fue dos días de vacaciones cuando estaba en 'GH' y también me puso los cuernos esos días", ha comentado una enfadada Oriana que ha decido contar toda la verdad de su relación y cómo se sintió tras las infidelidades de su último ex. Pincha al play del vídeo de apertura si quieres verlo.

Pues parace que el motivo de la mala relación que tiene con su ex es que le estaba poniendo lo cuernos desde el minuto uno de la relación porque él siempre tuvo un amante: "me ha puesto los cuernos lo más grande. Esa persona tenía una chica que era su amante que no le importaba para nada solo la quería para mojar. Tan importante no era yo porque me puso los cuernos desde el principio de la relación".

Tenía una chica que era su amante que no le importaba para nada solo la quería para mojar

Oriana también ha contado que su ex le dejó tirada con los billetes para un viaje y que el se fue con la amante pero que los descubrió: "lo vi en su momento, en los stories de ambos, dormían en la misma habitación y cuando lo llamaba hablaba bajito. Así de patético".

Lo vi en su momento, en los stories de ambos, dormían en la misma habitación

La que fuera tronista de 'Mujeres y hombres' ha explicado que se ha dado cuenta tarde de esa infidelidad que tuvo lugar desde el minuto uno y que no ha sido desleal solamente con una persona. Oriana, desengañada con todo lo que le ha pasado, ha comentado que es la experiencia más 'heavy' que ha tenido y que se sintió fatal: "nunca he pillado a ningún ex poniéndome los cuernos. Me ha dejado marcada, pero marcada para bien porque he aprendido y sacado lo positivo".

Me ha dejado marcada, pero marcada para bien porque he aprendido

Hay que recordar que después de abandonar el concurso porque no se encontraba bien dentro, pudimos ver en redes cómo se besan y como ella le brindaba un calurosísimo recibimiento en casa. Poco tiempo le duró la paz porque Oriana a los meses de romper su relación con él protagonizó una pedazo de bronca con Eugenio a través de un directo en su perfil de Instagram en el que la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' instigó a su ex a que lo abanadonara porque no tenía ningún tipo de buena relación con él.

Si quieres ver la segunda parte de esta entrega de Oriana Marzoli para Mtmad, dale al play:

Oriana ya se peleó con Eugenio en un directo de Instagram

tras la bronca. La extronista de 'MyHyV' a Eugenio invitó hace unas semanas a abandonar un directo que realizó en Instagram diciéndole que no pintaba nada en él. Oriana comenzó a dirigirse a él dejando patente que entre ellos no había ningún tipo de buena relación. Ante todo esto, Eugenio iba añadiendo comentarios en el directo que provocaron que Oriana se enfadara mucho y comenzara a insultarle. El final de la historia es que su ex comenzó a decir el número de teléfono de Oriana y ella el de su ex, hecho que provocó que la exconcursante de 'GH' (por dos días) cambiara de teléfono

También te puede interesar: