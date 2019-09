Raquel Bollo, tras su retoque estético: "Tengo la cara como un filtro de Instagram"

Raquel Bollo, de 'Sálvame', confiesa qué se ha hecho

En concreto, Raquel ha apostado por un pack que le ha recomendado el doctor Miguel de la Peña con el que ha conseguido exactamente lo que esperaba: "El resultado es un escándalo. Me recuerda a cuando me hacen el contouring en la tele, pero esta vez sin maquillaje y con mucha luminosidad. Ya sé que queréis ver cómo me lo hago, así que les he pedido que me graben en la consulta y os he dejado toda mi experiencia".