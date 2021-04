No participó en ‘La isla de las tentaciones’ y su presencia en plató fue bastante comedida. No obstante, el padre de Marina, José Luis García Sánchez, se ha convertido en uno de los auténticos fenómenos de esta entrega y no precisamente por las polémicas declaraciones que realiza en redes. Con un cuerpo de infarto, José Luis ha logrado – a sus 42 años- atraer a un importante número de seguidores a los que no duda en deleitar con sus encantos ocultos. Hasta el punto en el que en las últimas horas ha decidido desnudarse y desafiar la política de censura de Instagram con un sugerente posado, sin nada de ropa, con el que ha encendido la red.