Julen 'MyH' estalla contra Violeta: “Eres una sinvergüenza, me has engañado como un tonto”

No ha podido más. Un mes después de su ruptura con Violeta, Julen ha estallado contra la que fuera su novia. En un vídeo de casi media hora, el extronista arremete duramente contra la valenciana, a la que acusa de mentir sobre su ruptura, de provocar constantes discusiones entre ellos y de intentar pisotearle.

"Eres una sinvergüenza, me dejas como que no te he querido nunca, como que no te he valorado ni te he apoyado cuando no he hecho más que darte buenos consejos. Porque aunque sea un niño ya he vivido lo que tú estás viviendo. Pero tú vas de que eres la jefa. Dentro de unos años me lo vas a contar. Dentro de unos años tendrás muchos seguidores pero estarás sola". El último vídeo de Violeta en mtmad ha enfurecido a Julen. El extronista está cansado de la situación y de que, según él, le dejen como el malo en esta historia y ha roto su silencio. Y lo ha hecho de una forma muy dura y contundente. Arremetiendo duramente contra la que fue su pareja. Por primera vez Julen da su versión de su ruptura y cuenta cómo ha sido la difícil relación que ha mantenido con Violeta.me dejas como que no te he querido nunca, como que no te he valorado ni te he apoyado cuando no he hecho más que darte buenos consejos. Porque aunque sea un niño ya he vivido lo que tú estás viviendo. Pero tú vas de que eres la jefa. Dentro de unos años me lo vas a contar. Dentro de unos años tendrás muchos seguidores pero estarás sola".

Las dos versiones de la ruptura

Hace unos días Violeta relataba en mtmad cómo había sido la ruptura con Julen. Según la extronista, fue Julen quien tomó la decisión de poner punto y final a la relación y que ella estuvo durante más de media hora suplicando de rodillas que no la dejara.

Sin embargo, la versión de Julen no tiene nada que ver. "Le dije que habláramos y de camino al parque rompí a llorar. Eran lágrimas en serio. Ella da su versión y yo la mía. Se acaba porque no quiere verme", ha explicado Julen, que ha asegurado que Violeta se negó a verle tras un viaje. "No voy a permitir que me deje como algo que no soy y me deje como que he pasado de ella. He dado todo y lo volvería hacer. No me arrepiento. Por qué no le dices a la gente el motivo. Yo te quise ver pero te dio un brote y me dijiste que no. Yo era la última mierda. No se puede querer a alguien a ratos, no se puede tener un novio para cuando interesa. Eso no se puede. Se lo dije a ella. Le dije que la dejaba porque me había roto el corazón y porque iba a acabar loco. No quiero meterme un tiro", ha dicho Julen, que ha asegurado que en la ya charla que mantuvieron en el parque la propia Violeta le había dado la razón. "Quiero defender mi imagen porque has querido pisarme".

Violeta provocaba las discusiones

Visiblemente afectado por todo lo que está ocurriendo, Julen ha asegurado que Violeta le ponía constantemente a prueba. "Discutimos porque la mayoría de las veces lo buscaba. Tengo pruebas. Tengo todos tus mensajes. Si me pusiera a contar cosas de desprecios. Si los hubiera hecho yo serían machistas. Y tengo audios que le enviabas a una que era tu amiga. Le decías que enviara mensajes diciendo que un futbolista del Madrid había preguntado por ti para ponerme celoso", ha asegurado Julen, que ha asegurado que Violeta es la primera que ha mentido. "No vayas de que no engañas a la gente. A mí me has engañado como un tonto. Me has mentido en tema de subnormales. De no estar bien de la cabeza. He estado mucho sin ver fútbol porque siempre me decías que decían cosas. Me lo he comido y de eso no hablamos".

Además, Julen ha criticado el comportamiento que Violeta está teniendo desde su ruptura. "No paras de subir fotos, de quedar con Noel, de salir de fiesta… Tu gente me está metiendo presión, diciéndome lo que me he perdido".

Una relación que empezó a escondidas

Durante casi media hora, Julen ha revelado todos los detalles de una relación complicada que empezó, según ha asegurado, cuando Violeta aún estaba en el trono. "Cuando yo me fui, al mes siguiente estábamos juntos. Nos veíamos a escondidas cuando lo que quería era hacer cosas de novios normales. Diles toda la verdad. ¿Por qué no dices que estuviste con Julen fuera? No te interesa porque no has sido real. Si me he saltado las normas ha sido contigo y porque te quería de verdad", ha dicho Julen, que ha reprochado a Violeta que se liara con otros chicos estando en el trono. "Yo he sido tronista y nunca me han dicho con quien me tenía que liar y tú te has liado con quien te ha dado la gana. Y cuenta que cuando que cuando estabas conmigo, me llamaste llorando por Jaime León porque le hicieron tronista. No sabes cómo me sentó", ha dicho el extronista, que ha asegurado que Violeta le puso entre la espada y la pared para que acudiera a su final. "Me dijiste que si no me iba contigo te ibas con Barranco. Ella quería una final y no le daba la gana venirse conmigo y admitir sus sentimientos. Si no llego a ir a la final, se va con Barranco y eso no se lo cree nadie".

Julen también reconoce sus errores

Pese a la feroz crítica vertida contra su exnovia, Julen también ha sido capaz de hacer autocrítica. "Yo tampoco soy una persona fácil. Hemos discutido un montón de veces por mi culpa", ha señalado. Sin embargo, ha asegurado que está tranquilo porque intentó hacer las cosas bien. "Le dije que no estaba enfadado con ella sino conmigo porque estaba frustrado por haberlo dado todo y que no saliera bien. Tengo la conciencia tranquila".

Le desea lo mejor a Violeta

Pese a todo, Julen espera que todo le vaya bien a su ex y espera no tener que seguir hablando de este tema tan desagradable. "Que te vaya muy bien pero no sigas mintiendo. Pasa, es lo que tendrías que hacer. Déjame tranquilo. Nunca he tenido un problema porque paso y voy a lo mío pero no voy a permitir que me sigan pisando y me destrocen de gratis", ha asegurado Julen que ha asegurado que todo esto es muy doloroso. "Que haga esto alguien a quien he querido, me da rabia. A día de hoy me demuestra la persona que es. No os creáis nada. A día de hoy tengo la conciencia tranquila, he hecho por portarme bien y tengo el karma muy tranquilo", ha dicho el extronista, quien se siente muy arropado por los suyos. "Tengo a mi familia y mis amigos orgullosos de mí. No necesito nada más. Ya está bien. Necesitaba dar mi versión"

Por último, Julen ha dado un importante consejo a Violeta. "Te deseo lo mejor Violeta , que cuides a tu hermana, tu padre y tu madre. Mézclate con la gente que te quiere", ha dicho Julen que ha aprovechado para lanzar una pullita. "Y no te metas más con la gente por su físico. Todos tenemos defectos. No todo el mundo tiene la suerte de poderse operar y hacerse su arreglitos. Ya está. Un tío humilde contra una tía que no lo era. Lo sabía y me la jugué y me ha salido mal".

