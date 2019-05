Julen responde a las acusaciones de montaje con Violeta para 'Supervivientes': "Es para flipar"

"Vamos a ver, yo siempre he sido un tío educado. No tengo ninguna necesidad de estar aquí jodido, solo (...) ¿Qué me estás contando? Te lo juro que es para flipar, yo no soy así. Si te han llamado para decirte eso te la han colado. No tengo necesidad de estar con Violeta ni ella conmigo", ha explicado Julen.