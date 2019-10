Kiko Jiménez confiesa el mensaje que le envió Rocío Flores tras romper con Gloria Camila: "Estuvo fuera de lugar"

Tras ser preguntado por Rocío Flores , el extronista de 'MyHyV' se ha sincerado, confesando que la hija de Antonio David se puso en contacto con él tras poner punto y final a su relación con Gloria. "Sí, a pesar de que su tía y yo lo dejamos, fue la primera que me mandó un mensaje. Me decía que era un aprovechado más de la familia", ha asegurado.

Aún molesto por lo ocurrido, Kiko ha admitido que no le pareció acertada la reacción de la nieta de Rocío Jurado, asegurando que el propio Antonio David le ha reconocido que no estuvo bien. "Aquello estuvo fuera de lugar, su padre me lo reconoció. Me pareció feísimo, no me lo merecía".