Kiko Rivera, orgulloso de su bajada de peso: "Ya se me ve el cuello"

Kiko Rivera tiene desde hace años problemas con su peso. El hijo de Isabel Pantoja llegó a someterse a un balón gástrico para eliminar los kilos de más que tenía, sin embargo, con el paso del tiempo el Dj acabó sufriendo efecto rebote. La cuarentena y el confinamiento no sentaron tampoco sentaron nada bien al cantante, que continuó engordando y decidió ponerse a dieta y empezar a hacer ejercicio. Los resultados por fin se van notando y Kiko no puede estar más contento.

Aunque de un tiempo a esta parte Kiko no hablaba de su forma física ni peso, en los últimos meses sí que se le nota bastante más deshinchado. Tanto es así, que él mismo ha querido compartir orgulloso con sus seguidores su logro, remarcando que ya no tiene tanta papada como antes. "¡Ya se me empieza a ver el cuellito! Vamos, que nos vamos. Seguimos activos", dice mirando a cámara. "Aquí estoy ya, ¡con cuello, con cuello!", añade en sus stories mientras señala esta zona de su cuerpo.