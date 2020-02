Kiko Rivera escribe unas palabras a la madre de Irene Rosales tras su muerte: "Seguiré cuidando de tu hija"

Además, el que fuera concursante de ' Supervivientes ' también se ha querido pronunciar al respecto a través de sus 'stories' de Instagram, donde se ha sincerado con sus seguidores sobre "uno de los peores momento de su vida": "Familia, quizás sea uno de los momentos más difíciles de mi vida. Os pido disculpas si no voy a estar todo lo alegre que suelo estar siempre, pero es uno de los palos más grandes de toda mi vida".

La despedida de Irene Rosales a su madre

Pero las de Kiko Rivera no han sido las únicas palabras de despedida. Tras conocerse la noticia, ayer mismo Irene Rosales rompía su silencio también a través de su perfil de Instagram. Publicando la misma foto que ha elegido su marido, la exconcursante de ' Gran Hermano ' le dedicaba a su madre el que sin duda será uno de los post más dolorosos de su vida.

"Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami". Unas palabras a las que Kiko Rivera quiso reaccionar en público asegurando que "siempre estará en sus corazones".