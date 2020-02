De Oriana a Kiko Jiménez: así eran de pequeños los rostros de Telecinco

Hay una cosa que los padres del mundo no pueden evitar, y es poner a sus hijos en el rincón más bonito de la casa y atormentarlos a fotos. No una, ni dos, sino diez mil. Somos pequeños y no entendemos nada. Lo único que tenemos claro es que quieren que nos quedemos quietos, digamos "patata" y nos saquemos la mano de la boca. Aunque, a decir verdad, los hay que nacen artistas y se comen la cámara desde bien pequeños, sin necesitar ningún tipo de orientación paternal. Morritos, poses, posturitas ¡y más morritos!