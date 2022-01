La emotiva felicitación de Kiko Rivera a su hija Carlota: "Puede sanarme cuando estoy triste"

Horas más tarde, le tocaba el turno a Kiko Rivera. El dj ha publicado una entrañable imagen con su hija a la que, además de felicitar, ha dedicado unas emotivas palabras agradeciéndole todo lo que le da. "Hoy cumple años la pequeña de mi casa, la que puede sanarme cuando estoy triste con su sonrisa y simpatía. La que hizo que se me olvidase estar solo porque entre nosotros sobra el aire. La que me da 40 besos al día y para ella siempre estoy guapo. La que tiene el don de parar el tiempo con sus abrazos. Gracias por regalarme estos 4 años. Carlota se siempre feliz yo siempre estaré ahí cuando me necesites porque tú eres mi vida. Felicidades Princesa".