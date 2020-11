Kiko Rivera ya no puede más. A través de su redes sociales, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha vuelto a echar leña al fuego en su enfrentamiento con Isabel Pantoja. Desde su última participación televisiva, la relación con su madre no atraviesa el mejor de sus momentos y este tipo de mensajes no hacen otra cosa que dejarlo patente. En esta última publicación, el dj se ha mostrado al límite y ha lanzado una advertencia que no ha pasado desapercibida para nadie.