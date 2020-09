Kiko Rivera reacciona tras saber que Isa Pantoja estudiará Derecho en la universidad: "Orgulloso de tus logros"

Kiko Rivera no podía faltar en este momento tan especial para Isa Pantoja, que está a punto de entrar en la universidad para estudiar Derecho. Como no podía ser de otra manera, las reacciones por parte de sus fans y personas más allegadas no se han hecho esperar. Sin embargo, la más especial ha llegado de la mano del dj. Mucho se ha hablado de la verdadera relación que existe entre ellos -que parece ir por temporadas-. Sin embargo, este esperado mensaje por parte del primogénito de Isabel Pantoja no hace otra cosa que confirmar lo mucho que quiere a su hermana.