Cocinando torrijas y compartiendo momentos: La Semana Santa más dulce de Laura Matamoros junto a Benji y su hijo

Los días de confinamiento pasan y nuestros rostros telecinqueros no paran de mostrar en sus redes que también se encuentran en casa. Y si hay una persona que lo está viviendo de manera activa (en Instagram sobre todo) esa es Laura Matamoros , la exganadora de ‘ GH VIP’, que está pasando su Semana Santa más dulce junto a Benji Aparicio, al que ha fotografiado junto a su hijo. Otra prueba más de que la reconciliación entre la pareja va viento en popa y a toda vela.

A ambos lo estamos viendo compartiendo recetas de todo tipo. Eso sí, aunque ambos siempre miran por unos menús de lo más saludables, lo cierto es que estos días no se han podido resistir a cocinar un plato muy típico de esta época: unas buenas torrijas. El encargado de subir la imagen fue Benji, a través de una storie, en la que no dudó en mencionar a la mamá de su hijo. No sabemos si la receta es de él, lo que sí está claro es que para ella es la mejor receta del mundo y así lo dejó claro al compartir la publicación del joven con la frase: “La mejor receta de torrijas para mí”.