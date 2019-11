Laura Matamoros derrite a sus seguidores con un posado de su hijo Matías: "Mi bebé, mi todo"

Muy abrigado por el tiempo que hace en los últimos días y caminando sobre las hojas que se desprenden de los árboles, así hemos podido ver al pequeño Matías en la última foto que ha compartido su madre en las redes sociales: “Mi bebé, mi todo” , escribía la influencer. Un post de Instagram que se ha llenado de comentarios como el de Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, que no ha podido resistirse a poner un corazón. “Cosita pequeña”, escribía Elena Furiase, la hija de Lolita Flores. “Qué foto más bonita” o “Esta foto me mata”, son algunos de los comentarios que los amigos y amigas de la influencer han querido compartir públicamente.

De su faceta como madre a su vida como influencer

Hace unos días, en una entrevista exclusiva para Outdoor.es, Laura Matamoros nos confesaba que no es una persona que se arregle demasiado: “Yo nunca me maquillo, principalmente porque no sé, pero me encanta que me pongan guapa, eso sí”, contaba. Además, en este vídeo, puedes disfrutar de la entrevista en la que charlamos con ella sobre sus proyectos profesionales, su comentada etapa como madre primeriza y como influencer tras abandonar los programas de televisión.