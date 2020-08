Laura Matamoros aclara si está embarazada: "Quería comentar una cosa"

Hace unos días saltaban todas las alarmas. Después de que compartiera una fotografía en bikini durante sus vacaciones con Benji Aparicio, las dudas de sus seguidores sobre si Laura Matamoros estaba embarazada aumentaban y, muchos de ellos, no dudaron en preguntárselo. Tras los numerosos rumores acerca de está esperando su segundo hijo, la ganadora de ' Gran Hermano ' ha aclarado si está embarazada de nuevo.

Ha sido a través de sus 'stories' de Instagram donde la hija de Kiko Matamoros ha decidido sincerarse con sus followers. Tras leer todos los comentarios en sus publicaciones, especulando sobre si el padre de su hijo y ella habían decidido darle un hermanito a Matías, la que fuera concursante de 'Supervivientes' no ha dudado en dar la cara y, por fin, desvelar el gran misterio.

"Quería comentar una cosa. Y es que, mientras estaba en la peluquería, he visto ciertos comentarios en la foto de ayer, en mi 'stories' de antes en bikini, etc", ha empezado explicando la influencer, muy indignada por la reacción de los usuarios de Instagram a sus posados en ropa de baño.

Asegurando que, lejos de estar esperando un bebé, solo se encuentra disfrutando de sus vacaciones, feliz y relajada, Laura ha querido acabar con todos los rumores, confirmado que habrá que esperar para volver a verla embarazada: "No estoy embarazada, estoy de vacaciones, señores. Que me dejen en paz. No estoy embarazada".