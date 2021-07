La vacunación en España es cada vez más rápida. Por ello, los centros de salud comenzarán a inocular dosis a los más jóvenes en los próximos meses. Sin embargo, hay algunos casos como las embarazadas que no saben qué hacer por el temor de algún efecto secundario en el feto. Por eso, Laura Matamoros ha querido sacar de dudas a sus seguidores sobre si se vacunará cuando le toque o si se esperará a dar a luz.

Para ella, la seguridad de su retoño es primordial para tomar esta decisión. Y en todo momento ha querido dejar claro que es su opinión y que todas son respetables. "Hay todo tipo de opiniones pero yo me quedo más segura si me vacuno después de dar a luz", ha desvelado la influencer. Además, ha argumentado que "por un lado me dicen que es totalmente seguro y por otro que mejor esperar".