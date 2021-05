Del fallecimiento de su padre a la muerte de su novio: la lección de fortaleza de Lola Ortiz

En un año, la extronista de 'MyHyV' ha tenido que afrontar la muerte de su padre y la de su novio

El futbolista Luis Ojeda Suárez fallecía a los 20 años de manera repentina

Golpe tras golpe, así ha sido el fatídico último año de Lola Ortiz. En menos de doce meses, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha enfrentado al fallecimiento de su padre y a la muerte de su novio, Luis Ojeda Suárez, que fallecía de manera totalmente repentina. Sin embargo, a pesar de los batacazos que la vida se ha empeñado en darle, la influencer canaria ha sido capaz de recomponer las trizas de su corazón y salir adelante como una auténtica guerrera, dándonos a todos una lección de fortaleza.

El pasado 24 de abril amanecíamos con la triste noticia de la muerte del joven de 20 años por causas todavía desconocidas. Un terrible e inesperado desenlace para su historia de amor que ha dejado a la extronista con el corazón completamente roto.

Menos de un mes después de gritar a los cuatro vientos que estaba enamorada de Luis Ojeda, la que fuera concursante de Supervivientes ha tenido que despedirse de pareja de la manera más desgarradora de todas. Un último adiós de lo más doloroso que la influencer ha hecho público a través de su perfil oficial de Instagram.

"Te echo muchísimo de menos Luis. Tengo tus ojos y tu sonrisa clavada en mi mente. Eras especial. Lo mejor que me había pasado en la vida", escribía hace unos días Lola, que se ha sumido en una pena terrible tras la marcha del futbolista del club UD Las Palmas.

Todos los golpes que ha recibido Lola Ortiz este último año

Sin embargo, por si este trauma no hubiese sido suficiente, no ha sido el único golpe al que ha hecho frente este último año. Tanto es así, que el pasado mes de abril, en pleno estado de alarma y desde la más absoluta soledad de su casa, la que fuera concursante de 'Supervivientes' recibía la triste noticia del fallecimiento de su padre.

Con lágrimas en los ojos y con la voz temblorosa, la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' explicaba que, a pesar del difícil momento que atravesaba, ella era una mujer fuerte, capaz de salir adelante del tremendo batacazo que le había dado la vida. "Tengo una capacidad de recuperación rápida y pronta. No me puedo permitir estar aquí encerrada y mal. Me vuelvo loca", señalaba, sin poder evitar romperse ante la cámara, pero haciendo de tripas corazón y dando ciertas pistas de su carácter incansable.

Sin embargo, aunque la exsuperviviente se empeñaba a poner la mejor de sus sonrisas, el fallecimiento de su padre le pesaba como una auténtica tonelada de dolor y frustración. Tal era el agobio y la ansiedad que sentía estando sola, que la joven decidió trasladarse a su Canarias natal para refugiarse en brazos de su familia, que también sufría este doloroso desenlace. Aunque estábamos en pleno Estado de Alamar, la isleña pudo viajar con un permiso de defunción. Así lo contaba ella misma, rota de dolor, en un capítulo con el que encogió el corazón de sus seguidores:

La extronista de 'MyHyV' rompe su relación con Vanesa Klein

Pero este no iba a ser el único revés que el destino le tenía preparado. Y es que apenas unos meses después, la isleña confirmaba su ruptura sentimental con Vanesa Klein, con quien llevaba saliendo desde mediados de mayo. La que fuera concursante de 'Supervivientes' encontró en la cantante LeKlein (su nombre artístico) un hombro en el que llorar el fallecimiento de su padre.

Sin embargo, su historia de amor no duró lo esperado. Aunque Lola se mostraba muy feliz y más ilusionada que nunca junto a su chica, de la que se declaró locamente enamorada, el final de su relación llegó a principios del mes de agosto. Ante los incesantes rumores que apuntaban a una posible crisis entre ambas, fue ella la encargada de dar un paso adelante para confirmar lo que ya era un secreto a voces: había roto con Vanesa.

Una vez más, Lola Ortiz hacía gala de la valentía y la fuerza que tanto le caracteriza y anunciaba su ruptura con el corazón roto en mil pedazos y los ojos anegados en lágrimas. "Me he visto obligada a contarlo. Lo he pasado muy mal, no ha sido nada fácil", reconocía la joven, que pocas semanas antes había tenido que hacer frente a las cientos de miles de críticas que había recibido por mantener una relación sentimental con una mujer.

La canaria también fue positivo en Coronavirus

Más tarde (a finales del pasado mes de febrero), la que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y vicevers' se contagiaba de Covid. Una situación de lo más desagradable que le caía encima como un auténtico jarro de agua fría, pues la joven se encontraba en pleno papeleo de la hipoteca de su nueva casa, a la que tenía planeado marcharse a vivir antes del resultado positivo de su PCR.

Pero, si de algo han servido todas estas piedras en el camino han sido para demostrarse a sí misma lo fuerte y guerrera que es. Algo que sus seguidores no se han cansado de repetirle en estas últimas semanas, tras el fallecimiento de su novio. Su lucha sin límites y la garra con la que se toma los golpes de la vida han servido de fuente de inspiración para muchos y eso es algo de lo que la canaria es plenamente consciente.

"A partir de ahora me voy a quedar con todas las cosas buenas que me aporte la gente y con el aprendizaje de las cosas malas. Ya me cansé de mirar solo lo que me hace daño", señalaba hace escasos días en perfil oficial de Instagram, demostrando que es un hueso duro de roer.