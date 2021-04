Lola Ortiz, destrozada tras la muerte de su novio: "No soporto la idea de no verte nunca más"

" Te echo mucho de menos, Luis. No soporto la idea de no volver a verte nunca más . No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que te haya llegado. Vainilla", escribe la que también fuera extronista del programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Lola ha querido, además, agradecer todo el cariño y apoyo que está recibiendo en sus redes desde que publicásemos la muerte de Luis, cuya causa aún no ha trascendido. Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada ", comenta la canaria desde el dolor de la pérdida sin dar más detalles de lo sucedido.

"No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes", concluye mientras revela que su pareja falleció el pasado viernes, un día antes de que el club deportivo UD Las Palmas, en el que militó durante unos años, anunciara su muerte a través de un comunicado.