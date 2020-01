En lencería y sin ropa interior: los posados más sexys de Adara Molinero

No hay nada que se le resista

¿Cómo de guapa está nuestra 'Adari' en estas fotos? Así de fuerte pisaba la de Madrid en una sesión de fotos en la que pretendía, sobre todas las cosas, resaltar su figura. Muchos complementos y de modelito… ¡solo una chaqueta sobre los hombros! No conocemos a nadie que pueda combinar mejor estos looks: chaqueta vaquera con un bikini de pedrería brillante o un conjunto lencero de lo más fino en color verde esmeralda con una ‘chupa’ de cuero. “Nací para ser intensa y dramática”, titulaba la ‘influencer’ estos fotones que llegaban meses después de dar a luz a su hijo Martín.

En topless y a medio vestir

Si hay que quitarse la ropa, ¡se la quita! Ella no tiene ningún tipo de reparo cuando se trata de hacer una sesión de fotos. En cuanto salta el primer flash, la modelo que lleva dentro se apodera de ella sacando a la luz a la Adara más sexy y pasional. En la imagen de la izquierda podemos verla en ‘topless’ tapándose los pechos con un brazo, mientras con la otra mano se sujeta el pantalón vaquero a medio abrochar en una pose de lo más artística y sugerente. A la derecha, nuestra ganadora aparece como si se estuviese desvistiendo (despojándose de un vestidazo rojo), cubriéndose un pecho y evitando la mirada a la cámara.

Fue portada de la revista 'Interviú'

Como era de esperar, a la ‘influencer’ no se le resistió la portada de ‘Interviú’. La revista con los desnudos más cotizados contó entre sus páginas con la concursante de ‘Gran Hermano 17’, que posaba así de atrevida con un ‘body’ transparente que dejaba al descubierto sus ‘adaritas’. Desnuda pero sin desnudarse, muy sugerente y, al mismo tiempo, elegante: así posaba la madrileña a la que, por aquel entonces, se referían como “la mala” de ‘GH’. “Mis agradecimientos por estar oportunidad y por el buen trato que he recibido. Le quiero dedicar la revista a todos mis seguidores”, escribía la modelo en su perfil de Instagram en octubre de 2017, cuando salía a la luz su posado más atrevido hasta la fecha.

¡Hecha una tigresa!

¿Por qué no? La playa también es un buen sitio para meterte en el papel de modelazo y dar todo de ti misma ante la cámara. Así de sensual y guapísima de la muerte posaba nuestra chica el pasado verano, presumiendo de la pronta recuperación de su embarazo (¡solo habían pasado cinco meses desde que había dado a luz!). La actual habitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra hizo partícipes a sus seguidores de todo su proceso postparto y así de orgullosa mostraba a sus seguidores su figura: con un ajustadísimo bañador con estampado ‘animal print’ y ¡hecha toda una tigresa!

Como una vigilante de la playa

Al más puro estilo Pamela Anderson en ‘Los vigilantes de la playa’. ¡Todo un aciertazo! La exconcursante de ‘GH 17’ apostaba por lucir en una de sus muchas sesiones de fotos este bañador rojo pasión con escotazo en forma de ‘V’ y tiro alto, dejando al descubierto la zona de las caderas. Y, por si el termómetro no había marcado suficiente temperatura, Adara no nos regala una pose con este ‘look’, ¡sino tres! Seguro que no sabía decidirse por en cuál de todas salía más pibón. Lo cierto es que nosotros tampoco...porque Adara está guapa se ponga como se ponga.