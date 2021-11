"Comentarios que he recibido en esta foto entre otras cosas... Así va la sociedad", ha escrito la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que no esperaba encontrarse con este tipo de respuestas tras su publicación. Consciente de que se puede generar un mensaje muy dañino en jóvenes vulnerables con este tipo de apreciaciones de "si tiene barriga" cuando la realidad es que está como siempre, Lucía Sánchez ha querido exponer ante todos los juicios a los que se ve sometida diariamente.

Lucía Sánchez ha dejado claro que ante estas situaciones va a actuar como es ella y que no tendrá reparos en sacar a los internautas los colores. Encantada y feliz su imagen, la novia de Isaac Torres no piensa en gustar a todos, pero no quiere que se falte a la verdad ni se alimenten las críticas crueles. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no piensa en el pasado, vive el presente de la mejor manera posible y quiere hacer público que no por salir en televisión tiene que aguantar todo tipo de comentarios y de opiniones.