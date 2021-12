Lydia Lozano se prepara para sus Navidades más tristes tras la muerte de su hermano: "No queremos ver sillas vacías"

Lydia no ha sido capaz de superar aún la muerte de Jorge Lozano, que falleció el pasado 22 de marzo a los 70 años víctima del virus que tanto daño ha hecho y continúa haciendo en todo el mundo. La proximidad de las Fiestas y pensar en que estas serán sus primeras Navidades sin él, es algo que afecta mucho a la periodista, que haciendo balance de 2021, no duda a la hora de señalar este trágico y triste evento como "lo peor de este año".

"Este año las fiestas van a ser muy malas porque no está mi hermano", dice en exclusiva para la citada revista, mientras asegura que, a diferencia de otros años, esta Navidad no cenarán en casa de su madre "porque no queremos ver sillas vacías que nos recuerden…".