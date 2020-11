Lydia Lozano se sincera como nunca sobre su vida y su trayectoria profesional: "Estuve un día en una cárcel"

De sus vicios, viajes y salidas también ha hablado largo y tendido. Del barco al que ya no será más invitada por el problema de las fotos de este verano y de la amistad tan estrecha que tiene con Kike Sarasola: "Lo del barco es una pena porque el dueño es familia de Amancio Ortega, un hombre superdiscreto, pero ni a la mujer ni a los hijos les gustó que fueran fotografiados. Ellos se pensaron en un principio que era mi amiga Esmeralda la que subió el TikTok, la que llamó a la prensa y no fue así y me da mucha pena, pero bueno luego me fui en el barco de mi amigo Kike Sarasola que eso siempre es muy divertido".

Lydia Lozano, en la intimidad: su pasión por la radio

Sin embargo, para mostrar su lado más cercano y por el que a veces también recibe críticas, Lydia ha admitido que no le importa volver la vista atrás si es para recordar sus años más gloriosos. "Yo he trabajado en los mejores programas, he estado con los mejores presentadores", pero a lo que añade que donde ha sido más feliz ha sido en la radio. "Me han dicho que soy una chupacámara sin saber que lo que más me gusta a mí es el micro de la radio, el estar en una pecera ahí metida en la que no ves a nadie y estás con tus noticias en la cabeza. Lo que yo he disfrutado en las radios no tiene precio".