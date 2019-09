La madre de Aída Nízar carga contra Antonio David: "Sufrí el enorme daño de un ser despreciable"

Pues ahora parece que María Ángeles Delgado ha aprovechado el boom mediático que gira sobre el exyerno de la más grande para realizar una publicación en Instagram en la que ha cargado sin piedad contra el ex Guardia Civil.

Su última declaración pública fue para defender a Aída

Después de que saltaran todas las alarmas sobre un ingreso hospitalario de Aída Nízar a causa de un infarto, su madre habló en exclusiva con 'El Confidencial' para aclarar el motivo exacto de este ingreso que sí que ha tenido lugar. María Ángeles Delgado explicó el motivo de su hospitalización: "Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta".