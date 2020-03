Maestro Joao estalla contra Adara y habla de su relación: "La gente dice que me ha utilizado"

El exconcursante de 'GH' ha estallado como nunca contra Adara

Parece que la relación de Maestro Joao y Adara Molinero no tiene solución. El que fuera exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha estallado como nunca contra su compañera de reality y ganadora de la edición. Con sus palabras, ha dejado claro que su amistad con la novia de Gianmarco ha terminado.

Y es que, por las palabras que le ha dedicado, lo suyo con la madrileña parece totalmente insalvable. En unas declaraciones para Europa Press, esto ha sido lo que ha dicho el vidente: "No contesta porque no la he escrito ni la he vuelto a llamar, entonces es imposible que conteste. Tampoco me preocupa. Nada, cero. No me da pena”.

Esto no ha sido todo lo que ha dicho, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha confesado lo siguiente: “La gente dice que me ha utilizado. Lo dice la gente que no para de escribir y demás. Yo como he hecho lo que creía y lo que yo sentía en ese momento, pues no me siento utilizado. Yo he hecho lo que quería, lo que han hecho los demás me da igual. La conciencia de cada uno donde está".

Además, ha dejado un mensaje en el aire que no sabemos si se lo habrá querido dedicar a su examiga: “Hay muchas cosas que son muy repugnantes también. La falsedad, la deshonestidad... Todo eso también es muy repugnante, ¿eh?".

El origen de la cambiante relación entre Adara y Maestro Joao

Aunque los dos se convirtieron en inseparables dentro de la casa de ‘GH’, en Guadalix de la Sierra, lo cierto es que su amistad ha sido bastante cambiante. A pesar de demostrar que se querían mucho, en muchas ocasiones sus opiniones han chocado e incluso no han llegado a entenderse en la forma de actuar ante distintas situaciones.