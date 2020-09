Makoke posa en bikini y presume de cuerpo en su verano sin Kiko Matamoros: "El mar dentro de mí"

Que Makoke es guapísma y tiene un cuerpazo ya lo sabíamos antes de este verano. La ex de Kiko Matamoros, a la que también pudimos ver concursando en 'GH VIP', siempre da mucho que hablar cuando llega la época estival, y en esta ocasión el protagonismo se lo han llevado tanto sus impresionantes posados en bikini como los trajes de baño que utiliza para hacerse sus comentadas fotografías.

Hace tan solo unos días, la ex del colaborador de 'Sálvame' compartía otra instantánea que no era vista con muy buenos ojos por gran parte de sus seguidores de Instagram. Sin embargo, lo que sí triunfaba era su bikini. Infinidad de chicas le preguntaron por el traje de baño que había elegido para la ocasión, mostrando mucho interés en el tablón de comentarios de la modelo. Un bikini con el que Makoke ha triunfado este verano sin Kiko Matamoros.

En la foto se veía a la malagueña con un original bikini en el jardín de su casa. Su forma y su color consiguió conquistar a muchos seguidores de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP'. "Me parece muy original", escribía una de sus seguidoras, mientras que la influencer escribía lo siguiente junto a la imagen: "Estrenando bikini de mis amigas canarionas".

No es la primera vez que Makoke posa en bikini en verano

La última instantánea de la ex gran hermana no ha sido la primera vez que Makoke nos sorprende con un espectacular posado en bikini. Como si se tratase de Ana Obregón -en los 90-, la exconcursante de 'Gran Hermano' crea expectación cada año con todos sus posados veraniegos, que no son pocos.