De Marta López a Gloria Camila: los vips que han apoyado a Kiko Matamoros en el aniversario de 'Oh my club'

Marta López, criticada por su vídeo bailando en tanga

Tras publicar un vídeo bailando en su cuenta de Instagram, la novia de Kiko Matamoros recibía tantas críticas, que consideraba que se había cruzado la línea del respeto: “Hola, chicos. No me suelo pronunciar sobre estas cosas en público, pero me gustaría decir varias cosas”, explicaba la influencer. “Os guste o no, es mi cuenta. Por lo tanto, subo lo que quiero. Si no os gusta, no me sigáis porque nadie os obliga. Mi Instagram es mi trabajo y parte de él es enseñar mi cuerpo”, relataba.