María Teresa Campos defiende a Rocío Carrasco: "Me duele muchísimo lo que escucho sobre ella"

La relación entre la presentadora y la hija de la Jurado es muy estrecha desde hace mucho tiempo, pero con la entrada del ex Guardia Civil a la casa de 'GH VIP', la no relación de Rocío Flores y su hermano con su madre se ha vuelto a poner sobre la mesa. Por eso, María Teresa Campos ha aprovechado su entrevista en esta cabecera para comentar lo que piensa sobre el conflicto familiar.

"Espero y deseo que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio", ha contestado la andaluza cuando le preguntan por la hija de 'la más grande', a la vez que ha explicado que le duele lo que se está hablando sobre ella: "me duele muchísimo, la quiero como a una hija".

El ataque de María Teresa Campos a Antonio David Flores

Y no sólo ha defendido a ultranza a la hermana de Gloria Camilia, también ha aclarado y demostrado el sentimiento que le produce el que fuera marido de la hija la chipionera cuando le han preguntado si trabajaría con él: "No voy ni a la esquina. También hay otras personas que hay unas burradas que no se pueden consentir".