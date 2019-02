Marina y Jaime de León 'MyH' reaparecen enamorados y presentan a sus parejas

Jaime de León no logró encontrar el amor durante su paso por ' MyHyV ' pero, tan solo unos meses después de dejar el programa, el extronista, que abandonó tras los rumores de que estaba conociendo a un chica fuera del programa, ha recuperado la ilusión junto a una misteriosa joven.

"Hay personas que quieren a su lado a alguien que realmente merezca la pena, pero no luchan, no persisten y no esperan. En eso tú y yo hemos demostrado que somos los mejores. Sabes de sobra lo que significas para mi, al igual que yo para ti. Te amo. Por hacer que tu risa y la mía hagan la carcajada perfecta", ha comentado el extronista de 'Mujeres y Hombres'.