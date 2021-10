Unas sospechas que Marta Peñate ha confirmado...tan solo por unos segundos. "Por fin puedo responder a la gran pregunta de si sigo con Tony. No, no sigo con Tony, me ha dejado. Se ha dado cuenta de que estoy loca y ha salido corriendo", ha comenzado comentando la canaria antes de estallar entre risas, precisamente, junto a Tony Spina.