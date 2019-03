Merche sorprende con un arriesgado color de pelo: "Feliz con la llegada de la primavera"

A punto de estrenar su nuevo single, la cantante ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con un radical cambio de look. En este caso, Merche, que ya lucía melena rubia desde hace unas semanas, ha decidido aposar por un look mucho más platino, casi blanco. "Feliz con la llegada de la primavera 😀☀️ y con los preparativos de #Merche9 🎼💃💃💃 Ahora de vuelta de @clinicaslivet muy contenta con el tratamiento #laserdiodo para unificar tono, cerrar poros, reafirmar...", ha comentado la cantante, muy emocionada, enseñando su nuevo color de pelo.

Un cambio de look tan criticado como a la vez aplaudido por sus seguidores, que no han dudado en decirle a la cantante lo guapa que está con ese color de pelo, un rubio mucho más platino, mientras que otros han criticado a la cantante porque les gusta más de morena. "Mi humilde opinión es que de morena te favorece má", han comentado algunos usuarios de Instagram.

Incluso algunos seguidores han criticado que la cantante publique que se iba a realizar un tratamiento de belleza: "Muy guapa, pero deja de retocarte un poco q se nota demasiado en las fotos, lo natural es lo q vale, las arrugas o marcas de la cara son la señal de q has vivido 😉 Te lo digo con todo el cariño, no pretendo ofender, es solo algo para q lo tengas en cuenta pq no te ves natural sino totalmente superficial. Un beso y me encanta como cantas".