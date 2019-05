Mila Ximénez celebra su fiesta de cumpleaños con dos compañeros de 'Sálvame': "Os quiero"

Tras el subidón de la sorpresa parece que la colaboradora no dudó en pasar una noche inolvidable junto a su gente. Por eso, Mila no dudó en compartir en su perfil de Instagram varias imágenes en las que se veía lo feliz que estaba y lo bien que se lo estaba pasando.

Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial) el 21 May, 2019 a las 2:06 PDT

Los agradecimientos al director de 'Sálvame'

En la segunda imagen, la sevillana ha querido agradecer con una imagen de uno de los directores del programa la sorpresa que ha recibido de sus nietos en directo. Para ello, ha colgado una fotografía de Alberto Díaz sonriendo con el siguiente mensaje: "Me has hecho uno de los regalos más bonitos de cumpleaños que he recibido en mucho tiempo. ¡Te quiero!"