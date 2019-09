Miriam Sánchez comparte el antes y el después de su cambio sin ropa: "Finalmente, así es el resultado"

El propio centro ha escrito estas palabras junto a la nueva imagen comparativa de Miriam Sánchez antes y después de pasar por quirófano. "Finalmente así es el resultado de Miriam Sánchez con Centro CEME. Miriam aseguraba que tras ataques de ansiedad y soledad decidió optar por la comida, llegando a engordar más de 12 kilos. Además aseguraba que no se sentía bien consigo misma, no se arreglaba y no era capaz de aparecer ni en pantalla ni en televisión. Miriam ha querido dejar todo lo negativo atrás y, junto a la mano de CEME, recuperar su antigua figura", han explicado. A través de su perfil de Twitter, ella también ha querido compartir esta imagen. Si quieres ver su cambio, dale al play del vídeo.