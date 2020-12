2020 ha sido un año terrible para todos. La crisis del coronavirus ha cambiado nuestros planes, nuestra forma de relacionarnos, de consumir y hasta concebir el mundo. Hemos tenido que renunciar a mucho y nos hemos tenido que despedir de otros tantos por el camino. Y aunque en general, haciendo balance, la gran mayoría podemos sacar numerosas cosas buenas… en el caso de Anabel Pantoja la cosa no está tan clara.

La colaboradora de ' Sálvame ' cierra el año después de haber tenido que hacer frente a numerosas críticas. Especialmente malo ha sido el último trimestre de la andaluza, en el que ha tenido que lidiar contra numerosas y constantes polémicas en redes, una rotura de peroné y, cómo no, a la batalla mediática que libran su primo Kiko y su tía Isabel Pantoja. Estos son los motivos por los que la prima de Kiko Rivera cierra su peor año...

Incluso su pareja intentó sin éxito que cortase la conexión en directo y se fuera a la cama. Algo que a esta, que lleva desde el pasado mes de octubre sin aparecer por los estudios de Mediaset debido a su accidente, no le sentó nada bien. "Pues nada, me meto a monja…", replicaba enfadada sin comprender la repercusión mediática que pueden tener sus vídeos para el público más joven.

Sus comentadas salidas no han sido el único tema de conflicto en la Red. Hace tiempo que Anabel decidió liberarse y decir 'no' a las dietas, para vivir feliz y plena sin importarle una talla o un cuerpo perfecto. Tras años luchando contra el sobrepeso, y tras haberse puesto una banda gástrica, la 'sobrinísima' ha decidido no vivir condicionada por la báscula y comer lo que le viene en gana. Ella es consciente de que ha ganado unos cuantos kilos este último año, ya que el confinamiento y su posterior rotura de peroné, la han llevado a pasar mucho tiempo sin poder moverse y sin hacer deporte.