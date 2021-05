Muere el padre de Antonio Tejado y el otro hermano de María del Monte por coronavirus

Antonio Tejado y su tía María del Monte están viviendo muy de cerca la tragedia del coronavirus. Ambos se enfrentan a una dolorosa pérdida. Juan Carlos Tejado , padre del exconcursante de 'GH Dúo' y hermano de la artista ha fallecido en Sevilla esta mañana al no haber podido superar las complicaciones derivadas del coronavirus .

Una familia rota por el coronavirus

Desde ese momento su situación se fue complicando y hasta el fatal desenlace ha estado intubado. El exconcursante de 'GH' y su tía se enfrentan ahora a uno de los peores dolores de su vida tras esta pérdida, que por desgracia no les es ajena. La familia del fallecido ya había experimentado el dolor y la pérdida a consecuencia del coronavirus. Este perdió a su tío Antonio con 65 años en abril del pasado año , en el peor momento de la pandemia.

Y, aunque por ahora Antonio Tejado no se ha pronunciado sobre este duro golpe en las redes sociales. Sí lo hizo en su momento cuando perdió a su tío poniendo cuatro corazones rojos sobre un fondo negro y dedicándole una emotiva canción de Miguel Campello.

Por su parte, María del Monte que confesó en el programa de Bertín Osborne que le habían ocultado a su madre el fallecimiento de su hijo mayor, asume ahora un drama mayor y al que dedicó una carta para despedirse de él: "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte te mi alma. No se donde está pero sé que me duele!!”.