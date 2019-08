Nagore Robles posa sin nada de ropa y reflexiona sobre la mujer: "Cada día nos admiro más"

La asesora del amor en 'MyHyV' y su compromiso con el apoyo a la mujer

Y para terminar, Nagore ha explicado la cantidad de mujeres excepciones que ha conocido estos días, en los que la vasca ha podido disfrutar de días de descanso y relax, tras el duro trabajo durante todo el año en la televisión. "No pararía de decirte que eres un ser excepcional que no tiene límites y que además estás rodeada de compañeras igual de increíbles que tú; con los mismos miedos, fantasmas, inseguridades y dudas pero con el mismo poder extraordinario para ayudarnos entre nosotras.Estos días no he parado de conocer mujeres increíbles de todas partes del mundo y solo puedo decir que cada día nos admiro más", termina la carta de Nagore.