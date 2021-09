Nagore Robles se 'enfada' con Anabel Pantoja por no invitarle a su boda: "Luego vamos de amigas"

Nagore Robles no es precisamente una mujer que se corte frente a las cámaras. Tanto es así, que la presentadora ha decidido sacar a la luz un asunto que la tiene un tanto mosqueada estos días. Y es que su amiga, Anabel Pantoja, no le ha invitado a su boda con Omar Sánchez . Lejos de disimular su enfado, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha enfrentado públicamente a la sobrina de la tonadillera.

Sin embargo, eso de 'amigas' está ahora en entredicho. Y es que la también colaboradora de 'La última tentación' ha desvelado que no está del todo contenta con la colaboradora de 'Sálvame' , de la que esperaba una invitación a su enlace con Omar. Sobre todo, después de haber disfrutado junto a ella este verano de un viaje a Ibiza por todo lo alto.

"Luego vamos de amigas" , le ha reprochado la pareja de Sandra Barneda a Anabel Pantoja en plena emisión del programa de 'Mitele Plus'. Una acusación a la que la influencer, que está a punto de darse el 'sí, quiero' con su negro, ha respondido a través de un audio de Whatsapp .

"Ahora no es el momento", le ha advertido en tono serio a Nagore Robles, que ha reproducido esta cinta de audio en directo delante de las cámaras, protagonizando un enfrentamiento público que no ha pasado desapercibido para nadie. Además, Anabel Pantoja ha aprovechado este "cruce de acusaciones" para desvelar el motivo por el que no habría invitado a la presentadora a su boda. ¿Estamos ante el fin de su amistad?