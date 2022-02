Noemí Salazar no puede estar más contenta y así lo ha demostrado en las últimas historias que ha publicado en su perfil de Instagram. La exconcursante de ‘ Gran Hermano VIP’ ha tirado la casa por la ventada para celebrar el 40 cumpleaños de Antón , su marido. Una impresionante tarta con pan de plata, pintalabios que son queso manchego y una elegante decoración ha sido la gran sorpresa que le ha preparado nuestra ‘gipsy queen’ al amor de su vida.

El lugar no ha sido otro que la urbanización de la nueva casa a la que el matrimonio se mudó hace un par de meses. Una urbanización que, tal y como ha contado la ex gran hermana, cuenta con todo tipo de lugares comunes para sus vecinos. Entre ellos, un salón para celebraciones que es donde Noemí ha celebrado el cumple de su esposo.

Pero no solo ha tirado la casa por la ventana en la decoración, porque nuestra protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ también quería que en una fecha tan especial sus invitados comieran como se merecen. Para ello, la estrella de Cuatro ha contratado a un estupendo catering que le ha sorprendido por la originalidad de la presentación de la comida.

Y como todo bueno tiene su final, esta fiesta no podía ser menos. Eso sí, no sin antes haber explicado la ex gran hermana lo bien que lo habían pasado junto a todos los amigos y familiares que habían acompañado a su marido. "Que pena nos da hacer esto. Pinchar los globos con todo lo que se le ocurran. Pero vamos, ha estado el cumpleaños precioso y ha quedado todo divino", ha comentado a todos sus seguidores de Instagram.