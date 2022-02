Nuria Bermúdez ha dado una de las noticias más difíciles de su vida. La madrileña, que pasó en los 90 por ser uno de los rostros más conocidos de la prensa rosa, ha anunciado que le han quitado un tumor maligno a través de sus redes sociales. Un comunicado que ha hecho ahora para tratar de generar conciencia y que no pasen desapercibidos ciertos detalles que pueden ser una alarma de que algo no va bien en nuestro cuerpo.

Un periplo de médicos que inició en 2019, tal como ella ha contado al ver que esa mancha le había crecido y a través de una biopsia supo que tenía un dermatofibrosarcoma protuberans, un raro tipo de tumor maligno de 4 cm . " Quiero compartir con vosotros esto , porque hay veces que ciertas cosas pueden pasar desapercibidas o parecen estar en orden… y no ser así", ha confesado Nuria Bermúdez.

La influencer no perdió tiempo y más aún cuando esa mancha a finales de 2021 había aumentado de dos a tres veces su tamaño y le iba "comiendo la dermis". Acudió de urgencia al Hospital HM de Torrelodones y ese equipo médico es el que ha seguido su caso y para el que solo tiene palabras de agradecimiento: "Por suerte y gracias a la implicación, profesionalidad y cariño de la Doctora Elena Ruiz que, desde un primer momento, y ante el pálpito de tener frente a sus ojos un caso que en 24 años de carrera sólo había visto 10 veces (las dos últimas la misma semana), actuó con la rapidez necesaria para extirpar el tumor".

Lo que le queda ahora en la piel es una cicatriz que le recuerda por lo que ha pasado: "Una batalla más", ha comentado a sus seguidores a los que les ha insistido con su testimonio que estén pendientes de cualquier detalle: "Lo que quiero deciros con esto es que, ante manchas o lunares que podáis tener en el cuerpo, no os relajéis… incluso si una prueba (como la biopsia que me hicieron en 2019) os dice que no es un tema importante.