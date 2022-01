Olga nunca ha ocultado su amor hacia David y Rocío Flores. La ex de Antonio David siempre ha tenido buenas palabras para los hijos de la que durante los últimos 20 años ha sido su pareja y no ha dudado en criarlos y protegerlos como si fueran suyos. Su amor por ellos es tal, que a pesar de su separación, ha sido ella, y no él, la que se ha quedado al cargo de David Flores.