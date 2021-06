Paco León desafía (una vez más) a la censura: "No estoy desnudo, llevo un tanga muy finito"

Paco León ha demostrado en una y mil veces no tener ningún tipo de vergüenza a la hora de enseñar y presumir de sus encantos. La censura de las redes sociales no es un inconveniente para el que fuera uno de los protagonistas de la serie de Telecinco 'Aída', algo que acaba de demostrar una vez más desnudándose completamente y mostrándose a sus 'followers' como Dios le trajo al mundo.

Paco lamenta no tener vacaciones este año y su forma de hacerlo es rescatando una instantánea en la que aparece sin ropa frente al mar en una playa de Holbox, isla situada en el norte de la península de Yucatán, en el estado mexicano de Quintana Roo. Sus seguidores, lo hacen por no poder verle de frente. "Ahora date la vuelta", comentan algunos internautas que fantasean con ver una vez más su "pacotón".

Esta no es la primera vez que Paco León se desnuda en sus redes. El verano suele ser su época preferida para hacerlo y, aunque siempre podrá tirar de fotografías de archivo, esta temporada estival parece que no habrá tantas fotos subidas de tono en su 'timeline'.

En todos estos años, muchos se han preguntado – y se siguen preguntando- el porqué de sus constantes posados ligeros de ropa, algo a lo que él mismo respondía de este modo en una ocasión: "Quiero celebrar mi cuerpo como si no fuera mío, como un regalo de la vida. Pero no por bonito ni feo sino como algo que hay que agradecer. Como los atardeceres, las cenas con amigos o las gambas de Huelva... y a quien no le guste que no mire".