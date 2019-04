Paula 'GH 15' desvela de qué se arrepiente en la vida: "Ya no era divertido"

telecinco.es

La ganadora de 'GH 15' se ha sincerado como nunca confesando de qué se arrepiente en su vida y respondiendo a las múltiples preguntas de sus seguidores. Paula hablado más claro que nunca sobre su nueva vida enamorada, sus múltiples trabajos e incluso ha contado que ha dejado la marihuana.

Al ser preguntada sobre de qué se arrepiente, la ganadora de 'Gran Hermano 15' ha respondido así: "De no haber empezado a cuidarme antes...No me arrepiento de mi vida loca, fue muy divertida y cuando miro atrás en el tiempo digo: 'joder, qué bien me lo he pasado".

La cosa no ha quedado ahí y Paula ha ahondado más en este tema: "Llegó un punto en el que ya no era divertido tener resacas tres o cuatro días a la semana. En junio de 2018 todo empezó a darme bastante asco y dejé de salir, pero en vez de sentirme mejor perdí toda mi energía, solo quería estar tumbada en la cama, me mareaba todo el rato...fui a hacerme análisis porque sentía que algo no estaba bien, pero estaba todo correcto...Después me enteré de que estaba deprimida, de no hacer nada cogí algo de peso y ahí fue cuando me animé a cambiar mi alimentación".

Hablando sobre el tema de la alimentación, la ganadora de 'GH' ha reconocido que el hecho de cambiarla le ha salvado la vida: "Ahora me siento una persona mucho más eficiente y disciplinada, mi energía está en otro nivel y mi mente súper productiva".

Al ser preguntada sobre otros temas como si siente la misma persona que cuando ganó 'Gran Hermano', Paula ha contestado así: "Siento que cada 20 minutos o 30 días soy una persona nueva, pero me miro al espejo y sé que estoy ahí, que nunca me he abandonado".

En cuanto a lo que siente por su novio, Paula ha confesado que se siente "como un pájaro que acaba de aprender a volar: libre". Además, a la pregunta de si es celosa, la exconcursante de 'GH' ha sorprendido con esta respuesta entre risas: "No, desde que me gustan las mismas chicas que a él".

La nueva vida de Paula tras ganar 'GH'

Tal y como ella misma ha contado, Paula está muy enamorada de su novio. Actualmente, trabaja para dos tiendas de ropa, lleva asesorías online de alimentación saludable y estudia nutrición deportiva. Además, ha confesado que ha dejado la marihuana y que ha sido súper fácil para ella hacerlo. Aunque ahora no fuma a diario, Paula ha contado lo siguiente: "Sigo a favor del consumo inteligente (...) Dejé de fumar porque me aburrí, igual que me aburrí de salir de fiesta". Paula es una gran aficionada de mostrar su figura repleta de tatuajes y, en 'Outdoor', repasamos todos sus desnudos

