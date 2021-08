Paz Padilla está en una aplicación selecta para ligar: 'Raya' y otras apps de citas donde los famosos exigen más

Paz Padilla ha confesado que está en una exclusiva aplicación vip para ligar

La privacidad, el dinero y también el amor es lo que ofrece 'Raya' y otras apps exclusivistas a las que se están enganchando los famosos

El suyo fue un amor irrepetible, de esos que siempre perdurarán. Una afirmación que no se ha cansado de decir Paz Padilla a lo largo de estos trece meses en los que le ha faltado su marido, Antonio Juan Vidal. Con su fuerza admirable ha demostrado que saber decir adiós es el mayor gesto de amor que se puede dar a los que más quieres y que el humor es y será siempre su válvula de escape. Espontánea, divertida y natural, la presentadora de 'Sálvame' es siempre una caja de sorpresas y la última que ha dado es que, ¡de nuevo está abierta para encontrar el amor!

Su yerno y su hija, Anna Ferrer Padilla habrían sido los artífices para que la gaditana se hubiese inscrito en una aplicación para ligar. Todo un bombazo que saltaba por los aires y que con la naturalidad que a ella le caracteriza, lo contaba y enseñaba a sus compañeros algunos de sus primeros pretendientes.

Sin embargo, lo más curioso de todo es que para ilusionar de nuevo a su corazón, la presentadora no ha confiado en algunas de las apps de citas que están a la orden del día. El mundo avanza y los métodos del ligoteo también. La app en la que se ha inscrito Paz es mucho más exclusiva.

La app 'Raya': un club privado para ligar

El modo en el que los famosos se mueven más cómodos para que Cupido les sorprenda no es el mismo que para el resto de los mortales. Empresarios, actores, futbolistas y otras celebs ya están al tanto de las apps de citas que tienden a preservar su intimidad. Aplicaciones para encontrar pareja destinadas a los perfiles más VIP y en donde además de la privacidad y la chequera se valoran también otras exigencias.

Ese sería el caso de 'Raya', la app en la que habría confiado Paz Padilla (ella no ha dicho expresamente que sea esta porque esa es su norma más básica) que funciona con invitación. Sus reglas son sencillas: solo se puede acceder a ella si tienes algún amigo que es miembro y te invita. A partir de ahí comienza la aventura para poder conseguir un match en esta app tan exclusiva. Como ya hemos advertido, esta no es cualquier cosa y el propio Miguel Frigenti avanzaba que "el proceso de registro no es nada sencillo". No basta con una simple búsqueda de solteros.

Para la admisión hay que pasar el ojo crítico de un comité de expertos. Sí, hay para entrar un casting previo por el que se analizará toda la documentación aportada para quienes aspiren a formar parte de este club selecto del amor. Y todavía hay más... Después de pasar por su cuestionario y ver que eres de fiar viene (aunque no lo parezca) lo más complicado: hay que guardar el secreto. No se puede decir que estás en 'Raya' porque de lo contrario te cerrarán sin remedio esta puerta al amor.

Con todo esto, podríamos pensar que los famosos no tendrán mucho interés por tanta complicación a la hora de ligar, pero en eso también caemos en otro error. Hay una larga lista de espera para acceder a 'Raya' y hacerte un perfil. Al final sabiendo todo esto, ¡el conocerse cara a cara podría resultar ser hasta más rápido!

Otras apps de citas para los famosos más exigentes

No solo esta aplicación selecta para ligar es la única que está teniendo tirón en los últimos tiempos. Los más VIP no quieren cualquier experiencia a la hora de buscar por este método el amor. Puestos a pedir un flechazo, mejor poner por delante una serie de requisitos a las aplicaciones: estudios cursados, los trabajos, el nivel de ingresos o las recomendaciones son ahora el nuevo baremo para abandonar la soltería que está enganchado a muchos famosos y es a lo que se habría apuntado la presentadora de Telecinco.

Entre las mejor valoradas están las siguientes:

'The League': la élite del ligue

Dentro de esta otra liga de aplicaciones VIP para ligar está precisamente 'The League' (parece un trabalenguas). Con esta herramienta las oportunidades están contadas. Entre los requisitos para poder empezar a crear redes de contacto están tener inteligencia, ambición y muchos ceros en la cuenta corriente. Tanto es así que tiene más en cuenta el Linkedin para hacer relaciones que el resto de redes (te envían una carta si has sido aceptado) y estas no son para rollos de una noche. ¡No se está para perder el tiempo!

Con el fin de que la exclusividad sea la característica que lo marque todo, en esta app solo se permiten enviar a cada usuario cinco match diarios y desde ella misma se encargarán de descartar a todos los candidatos que parezcan no cumplir con las intenciones de relaciones a largo plazo. Para las quedadas, también se marcan los lugares concretos. ¡Aquí todo es exclusivo!

Estilo de vida elevado: la clave de 'Uniqdate'

Esta app se autodefine como un 'Social Club Dating con derecho de admisión' y el estar dentro tiene un precio y una distinción muy poco moderna: los hombres tienen que pagar 37 euros, las mujeres nada. La siguiente novedad que se exige para su descarga está en que los aspirantes tienen que tener un estilo de vida elevado, acorde a su nómina y a su posición social. Esto en 'Uniqdate' queda registrado y esta condición no hecha para atrás a sus suscriptores que tienen que esperar e implorar casi para ser aceptados.

'MillionaireMatch': una app para cerrar 'negocios'

La selección de un pretendiente rico llega a tal punto que en 'MillionarireMatch' esta app exige a los interesados de 'certificado de millonario' y verificación de ingresos para saber si ese 'negocio' pasará a ser rentable. Por eso para no acumular nombres ni perfiles sin sentido la propia aplicación agiliza algunos pasos de cara a la presentación o la selección de imágenes y hasta frases entre los que se lanzan aquí a buscar el amor (aunque no lo parezca, el objetivo principal).

Eventos exclusivos para el match perfecto: The Inner Circle

Someterse a un proceso de aprobación público es uno de los primeros requisitos para poder entrar en 'The Inner Circle'. Un grupo de profesionales son los que se encargarán de permitir (o no) formar parte de su comunidad. ¿Qué requisitos son los que les importan? El trabajo, la educación y los hobbies son baremos muy importantes y marcan desde el principio que este no es sitio para rollos de una noche.