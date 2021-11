Pepe Flores se ha atrevido a hacer algo que ha dejado completamente en shock a sus seguidores. El flamante ganador de ' Gran Hermano ' se ha sometido a un cambio de look radical con el que ha dicho adiós a su característica melena larga. El bailaor ha mostrado su transformación física a través de Instagram dejando a todos boquiabiertos con su nuevo corte de pelo.

El ganador de la edición más supersticiosa de 'GH', la 12+1, ha decidido terminar el último trimestre del año con un cambio de look inesperado. El artista de flamenco, que se convirtió en padre en plena pandemia , se ha puesto en las manos expertas de un peluquero de su confianza para someterse a un arriesgado corte de pelo que no ha tardado en lucir en su perfil oficial de Instagram.

En un divertido vídeo en el que se puede apreciar a la perfección el antes y el después de su sesión de belleza , Pepe Flores ha mostrado a su público el impactante cambio de look al que se ha sometido. Tras un largo periodo luciendo su característica melena flamenca, el ganador de 'Gran Hermano' ha cortado por lo sano y se ha despedido de su cabellera .

"Antes y después de chapa y pintura. Con los mejores profesionales", ha escrito el bailaor junto a este vídeo en el que presume de su nueva imagen: corte de pelo raso, rapado en la zona de atrás y perfectamente acicalado y peinado hacia atrás a excepción de algunos pelos sueltos que le caen por la frente en un look de lo más favorecedor.

A pesar de que se trata de un cambio de look de lo más drástico, Pepe Flores parece haber convencido a su legión de fans, que no han tardado en hacerle saber lo atractivo que está con su recién estrenada nueva imagen. "Madre mía, cómo has cambiado", "guapo de todas las maneras" o "te queda todo bien", son algunos de los mensajes que ha recibido el ganador de 'Gran Hermano' al presumir de su nuevo corte de pelo.