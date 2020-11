Ahora, que hemos hecho el pertinente cambio de armario y hemos enchufado la calefacción, es el momento idóneo para rescatar los desnudos más aplaudidos y sorprendentes de los rostros conocidos de Telecinco . Y no todos lo han hecho para festejar por todo lo alto su éxito en las plataformas sociales, sino por un motivo aún más sencillo e importante: el de celebrar su cuerpo .

Rafa Mora no ha tenido problema en quitarse la ropa ante sus más de 600.000 seguidores. Como chico de gimnasio, el colaborador de ‘Sálvame’ ha querido presumir de músculos en más de una ocasión y, de paso, lanzar un mensaje muy explícito a todos sus detractores. “Si la vida te da la espalda, tócale el culo”, escribió el extronista de ‘MyHyV’ como pie de una sugerente imagen frente al espejo, acompañado por el hashtag #LoveHaters.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha incendiado las redes sociales en más de una ocasión. La vida sonríe a Alba Carrillo, quien, además de encontrarse en un gran momento profesional, tiene el corazón ocupado con el copresentador Santi Burgoa. “Prometí foto en bikini, pero no me lo he traído”, escribió la tertuliana, posando forma sugerente frente al espejo y dejando a sus miles de ‘followers’ sin respiración.